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FETÖ'cü Mehmet Baransu davasında karar
Son dakika haberi... Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Detayları A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
MGK belgelerini ifşa davasında karar açıklandı.
Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davada 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.