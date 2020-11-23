CHP'liler partisini mahkemeye verdi! CHP'de kayyum skandalı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) fırtına dinmiyor. CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı'nda yaşanan toplu istifa depremi, yönetimin düşmesine neden oldu. CHP Ümraniye İlçe Başkan Adayı İsmail Coşkun ise CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı'na kayyım atanması talebinde bulundu.

30 GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKİYOR

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı'ndan 14 kişinin istifa etmesinin ardından yönetim düştüğünü gerekçe gösteren CHP Ümraniye İlçe Başkan Adayı İsmail Coşkun, CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı'na kayyum atanması için yargıya başvurdu. İsmail Çoşkun tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, 30 gün içerisinde CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı'na kayyım atanması talep edildi.

Çoşkun, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Parti Tüzüğünün 24.maddesinin 5.fıkrası gereğince Parti Merkez Yönetim Kurulu Tarafından, 30 gün içinde olağanüstü ilçe kongresini yapmak üzere CHP Ümraniye İlçe Başkanlığına 5 kişilik geçici kurul ataması gerekmektedir. Parti Merkez Yönetim Kurulu tarafından 5 kişilik geçici kurul atanmamış olup, 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren CHP Ümraniye İlçesi fiilen yönetimsiz ve başkansız bir durumda kalmıştır. Açıklanan nedenlerle, CHP Ümraniye İlçe Başkanlığına İlçe Kongresini 30 gün içinde yapılması ve kongreye kadar ilçeye öncelikle İsmail Çoşkun başkanlığında kayyım heyeti atanmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur" ifadeleri yer aldı.

"SORUMLULUĞUM GEREĞİ MAHKEMEYE GİTTİM"

İsmail Çoşkun, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından CHP Ümraniye Yönetimi'nin düştüğünü söyledi. Çoşkun, şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyelerinden 14 kişi, 28/10/2020 tarihinde istifa etmiştir. İlçe başkanlığı yönetimi tüzük gereği düşmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 24/5 maddesinde kayyum heyeti atanması açıkça görülmektedir. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı'na kayyum ataması yapılmadığı için yönetim yoktur.

Her bir partili de olması gereken sorumluluğun gereği Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı'na kayyum atanması için bugün Anadolu Adliyesi'nde mahkemeye başvurup kayyum atanması için yasal hak kullandım.

CHP'yi yerden yere vuran Çoşkun, "Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı bugüne kadar kayyum atama görevini yerine getirmediği için Ümraniye ilçe başkanlığı yönetimi boş bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin şahsi düşüncelerini, menfaatlerini, yönlendirmeler ile yönetilecek bir parti değildir. Kimsenin şahsi emelleri için yönetim boşluğu oluşturmaya hakkı yoktur." diye konuştu.

"KAPI KULU OLMAYACAĞIZ"

Ümraniye ilçe örgütüne kayyım atanması gerektiğini vurgulayan Çoşkun, şöyle dedi:

"İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yönetimi Ümraniye ilçe başkanlığına kayyum atanması için umuyorum, ümit ediyorum mahkemeden önce parti tüzüğümüzün amir hükmü gereği görevleri olan kayyum heyetini atarlar da görevlerini yerine getirirler. Canan Kaftancıoğlu ve yönetimini kayyım atanması için göreve davet ediyorum. Şahsi gelecek ve menfaat için biat etmeyeceğiz. Kapı kulu olmayacağız. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz, parti hukukunu görmezden gelmeyeceğiz. Parti görevlileri, tüzüğümüzün, ilgili amir hükmünü uygulamıyorlarsa, yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız."

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