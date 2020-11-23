Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 23 Kasım 2020 Pazartesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 23 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 23 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Ayrıntılar geliyor...
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)