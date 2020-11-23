23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 4 terörist daha teslim oldu

Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 4 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ve yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olanların 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 210'a yükseldiği vurgulandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA