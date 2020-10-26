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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan NAVTEX açıklaması: Milli günlerde tatbikat yapmıyoruz

iptal edilen 'ler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "1988'den bu yana milli bayramlarda karşılıklı olarak tatbikat yapılmıyordu. İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan NAVTEX açıklaması: Milli günlerde tatbikat yapmıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iptal edilen NAVTEX'ler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "1988'den bu yana milli bayramlarda karşılıklı olarak tatbikat yapılmıyordu. İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik." dedi.

DİYALOG İLE ÇÖZÜM

Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.

Son dakika: Türkiye ve Yunanistandan karşılıklı NAVTEX iptalleri SON DAKİKA: TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DAN KARŞILIKLI NAVTEX İPTALLERİ

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