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Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk için yeni uygulama! Tek tıkla öğrenilebilecek

Pandemiyle birlikte hayatımıza birçok yeni özellik de girdi. Bunlardan biri de yüz binlerce insanını kullandığı … Artık ile bineceğin otobüsün yoğunluğunu öğrenebileceğiz.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk için yeni uygulama! Tek tıkla öğrenilebilecek

yeni güncelleme ile birlikte toplu taşıma araçlarının yoğunluğunu gösterecek.

Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk için yeni uygulama! Tek tıkla öğrenilebilecek TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAKİ YOĞUNLUK İÇİN YENİ UYGULAMA! TEK TIKLA ÖĞRENİLEBİLECEK

Evinizden işinizden çıktınız otobüse bineceksiniz eğer otobüs yoğunluğunu merak ediyorsunuz artık bunu öğrenmenin bir yolu var.

üzerinde yapılan güncelleme ile birlikte toplu taşıma araçlarının gerçek zamanlı olarak bunu öğrenebileceksiniz.

A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşalar uygulamanın oldukça faydalı olabileceğini ifade etti.

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