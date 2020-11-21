Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk için yeni uygulama! Tek tıkla öğrenilebilecek
Pandemiyle birlikte hayatımıza birçok yeni özellik de girdi. Bunlardan biri de yüz binlerce insanını kullandığı Google Haritalar… Artık Haritalar ile bineceğin otobüsün yoğunluğunu öğrenebileceğiz.
GÜNDEM ahaber.com.tr
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Google Haritalar yeni güncelleme ile birlikte toplu taşıma araçlarının yoğunluğunu gösterecek.
Evinizden işinizden çıktınız otobüse bineceksiniz eğer otobüs yoğunluğunu merak ediyorsunuz artık bunu öğrenmenin bir yolu var.
Haritalar üzerinde yapılan güncelleme ile birlikte toplu taşıma araçlarının gerçek zamanlı olarak bunu öğrenebileceksiniz.
A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşalar uygulamanın oldukça faydalı olabileceğini ifade etti.
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