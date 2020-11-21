FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanmasına operasyon: 40 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu Fetullahçı Terör Örgütünün Güncel Üniversite Talebe Yapılanmasına yönelik yapılan iki farklı operasyonda 40 şahıs gözaltına alındı.

15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen öğrencilerin Fetullahçı Terör Örgütüne ait öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirme yapıldığı bilgisi alınması üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün Üniversite Talebe Yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu farklı illerden İstanbul'a Üniversite okumak için gelen öğrencilerin İstanbul'a ilk geldiklerinde örgüt tarafından otogar ve havalimanlarında karşılandığı ve öğrencilerin örgüte ait evlere yönlendirildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan teknik ve fiziki takipler sonucu örgütün Güncel Üniversite Talebe Yapılanmasından sorumlu 8 şahıs ve bu şahıslara bağlı örgüt öğrenci evlerinde kalan üniversite öğrencileri tespit edildi.



Öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edilen şahıslardan bazılarının FETÖ Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında firari olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamaları için Gaygubet evlerinde saklandıkları yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı.



13.11.2020 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütünün Güncel Üniversite Talebe Yapılanmasına yönelik İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 28 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahıslar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine getirilmelerinin ardından alınan ifadeleri sonrasında 5 şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütünün İstanbul ilinde Üniversite okuyan öğrencilere yönelik güncel faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Alınan bilgiler ışığında yeni tespit edilen şahıslara yönelik sabaha karşı yapılan ikinci operasyonda ise 11 şahıs gözaltına alındı.



Her iki operasyonda polis çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümanlar ele geçirirken şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.

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