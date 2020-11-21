SON DAKİKA | VGM yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM burs ücreti ne kadar?

VGM yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl yükseköğretim öğrencilerine yönelik verdiği burslar için başvurular tamamlandı. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, VGM yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM burs ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denildi.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.