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Son dakika: FETÖ okullarına para gönderen 28 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre;  merkezli 2 ilde düzenlenen  operasyonunda, örgüte para toplayan ve yurt dışında bulunan FETÖ okullarına 51 milyon 900 lira para gönderen 28 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: FETÖ okullarına para gönderen 28 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüte para toplayan ve yurt dışında bulunan FETÖ okullarına 51 milyon 900 lira para gönderen 28 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar gelecek...

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