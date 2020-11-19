Son dakika: FETÖ okullarına para gönderen 28 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüte para toplayan ve yurt dışında bulunan FETÖ okullarına 51 milyon 900 lira para gönderen 28 şüpheli yakalandı.
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Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüte para toplayan ve yurt dışında bulunan FETÖ okullarına 51 milyon 900 lira para gönderen 28 şüpheli yakalandı.
Ayrıntılar gelecek...
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