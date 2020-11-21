Kafkasya'nın Hiroşima'sı esaretten kurtuldu! Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Ağdam'a girdiler
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyonla Ermenistan'a ağır bir yenilgi yaşattı. Ermenistan’ın işgali altındaki Ağdam’ın kurtuluşu Azerbaycan’da coşkuyla kutlandı. Askerler kente Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla girdi.
Azerbaycan'ın elde ettiği başarı Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur etti. İmzalanan ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıktı. 27 yıl önce işgalle bölgeye yerleşen Ermeni nüfus da bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiğini duyurdu.
Böylece Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Ağdam ili, yıllar sonra gerçek sahipleri olan Azerbaycanlılara kavuştu.
TAMPON BÖLGEYDİ
Azerbaycan ordusu Ağdam'a üzerinde Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da bulunduğu tank ve zırhlı araçlarla girdi. Ağdam, işgal dönemi boyunca Ermenistan ve Azerbaycan silahlı güçleri arasında tampon bölge oldu. Şehrin kent merkezi ve 100'den fazla köyünde, işgalden önce 143 bin Azerbaycanlı yaşıyordu.
Kentin savunmasında yaklaşık 5 bin Azerbaycanlı şehit oldu. Ağdam'ın yaklaşık yüzde 73'ü Ermenistan tarafından işgal edildi. Ermenistan yönetimi, farklı bölgelerden getirdiği Ermeni halkını bölgeye yerleştirdi.
HER YERİ YAKIP YIKTILAR
Ermeniler, işgal döneminde, Azerbaycanlılara ait çok sayıda tarihi ve kültürel eseri yıktı, kent merkezini neredeyse yerle bir etti. Ermenilerin işgal süresince Ağdam'da yaptığı tahribatlar yabancı basında "Kafkasya'nın Hiroşima'sı" diye nitelendirildi.
Ermeniler, ateşkes gereği şehri boşaltmaları gereken 20 Kasım'dan önce de tahribat yapmayı sürdürdü. Evler ateşe verildi, ağaçlar kesildi, altyapıya hasar verildi. Birlikte götüremedikleri hayvanlar telef edildi.
ALİYEV'DEN BATI'YA SERT ELEŞTİRİ: HANİ NEREDE SİZİN İNSAN HAKLARINIZ?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam'ın kurtuluşu dolayısıyla halka seslendi. Ağdam'ı yeniden kurucaklarını belirten Aliyev, Erivan'ı destekleyen Batı'ya da "Azerbaycan'ı küçümsemeye çalışan Avrupa Konseyi nerede, neden susuyorsun? Nerede sizin demokrasiniz, insan haklarınız?" diye seslendi.