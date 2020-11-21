Kafkasya'nın Hiroşima'sı esaretten kurtuldu! Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Ağdam'a girdiler









ALİYEV'DEN BATI'YA SERT ELEŞTİRİ: HANİ NEREDE SİZİN İNSAN HAKLARINIZ?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam'ın kurtuluşu dolayısıyla halka seslendi. Ağdam'ı yeniden kurucaklarını belirten Aliyev, Erivan'ı destekleyen Batı'ya da "Azerbaycan'ı küçümsemeye çalışan Avrupa Konseyi nerede, neden susuyorsun? Nerede sizin demokrasiniz, insan haklarınız?" diye seslendi.