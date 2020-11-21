21 Kasım 2020, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu

'da, terör örgütü 'a yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı. 'ndeki tespit edilen adrese gelen ekipler, açılmayan kapıyı "koçbaşı" ile kırarak içeri girdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2020
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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki tespit edilen adrese gelen ekipler, açılmayan kapıyı "koçbaşı" ile kırarak içeri girdi.

Belirlenen adreslerde arama yapan güvenlik güçleri, örgüte ait doküman çok sayıda ele geçirirken 18 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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