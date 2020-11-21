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Azerbaycan Türkiye ve Rusya'nın müzakeresinden memnun

'ın işgal altındaki topraklarını 'dan kurtarması üzerine imzalanan ateşkesle bölgenin güvenliğini ve üstlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.11.2020
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Azerbaycan Türkiye ve Rusya'nın müzakeresinden memnun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yaptığı operasyondan ve Ermenistan'ın sivillere düzenlediği saldırılardan bahsetti.

ALİYEV'DEN PARALI ASKER VURGUSU

Aliyev, Ermenistan ordusu saflarında yabancı paralı askerlerin savaştığını anımsatarak, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bölgede geçici görevli Rus askerlerinin bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Aliyev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da, Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için bunun çok önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Türkiye yönetimi ve bizzat Recep Tayyip Erdoğan'a askeri operasyonların durdurulması için ön koşullarının oluşturulmasına katkıları için teşekkür ediyorum. Bizim için dost iki ülke olan Rusya ve Türkiye, ateşkes gözetimi ve kontrolünü gerçekleştirecek. Bu, komşumuz olan iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendiğini göstermektedir."

SOYGU RUS ASKERLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Şoygu da Dağlık Karabağ'da geçici görevli Rus askerlerinin faaliyeti konusunda bilgi verdi.

Rus askerlerinin bölgede 23 noktada konuşlandığını bildiren Şoygu, bazı ufak çatışmalar dışında ateşkese uyulduğunu aktardı.

Şoygu, Bakü temasları öncesinde Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü.

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