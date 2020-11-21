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Diyarbakır'da HDP'lilerden çirkin saldırı! Ailelerin yüzüne tükürdüler...

il binası önünde oturma eyleminde olan ailelerin yüzüne tükürüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Aileler kahrolsun HDP sloganı atarak tepkilerini gösterdi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Diyarbakır'da HDP'lilerden çirkin saldırı! Ailelerin yüzüne tükürdüler...

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 446 gündür çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için oturma eyleminde olan ailelere HDP içinde bulunan bir kişinin ailelerin yüzüne tükürmesi iddiası gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Diyarbakır'da HDP'lilerden çirkin saldırı! Ailelerin yüzüne tükürdüler...

Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri HDP il binasına önünde etten duvar ördü.

Diyarbakır'da HDP'lilerden çirkin saldırı! Ailelerin yüzüne tükürdüler...

Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel olurken, aileler bunun üzerine kahrolsun HDP sloganı atarak HDP'lilere tepki gösterdi.

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Diyarbakır'da HDP'lilerden çirkin saldırı! Ailelerin yüzüne tükürdüler...

Yüzüne tükürüldüğünü iddia eden ailelerden Nazlı Sancar, HDP'lilerin yüzüne tükürdüğünü ve bunu asla kabul etmediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi.

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Diyarbakır'da HDP'lilerden çirkin saldırı! Ailelerin yüzüne tükürdüler...

Yaşanan kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

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Diyarbakır'da HDP'lilerden çirkin saldırı! Ailelerin yüzüne tükürdüler...

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