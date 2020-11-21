Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra kritik bölgeye girdi! Uluslararası ajanslar bu kareleri geçti

Dağlık Karabağ'daki gözlem noktalarını tamamlayan Rusya, Türkiye ile Azerbaycan topraklarında kurulacak merkeze ilişkin görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Ermenistan tarafından gerilim giderek yükselirken Azerbaycan tarafında ise bayram var. Rus analistin yayınladığı tank görüntüsü büyük ses getirdi.