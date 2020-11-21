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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra kritik bölgeye girdi! Uluslararası ajanslar bu kareleri geçti Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra kritik bölgeye girdi! Uluslararası ajanslar bu kareleri geçti
Dağlık Karabağ'daki gözlem noktalarını tamamlayan Rusya, Türkiye ile Azerbaycan topraklarında kurulacak merkeze ilişkin görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Ermenistan tarafından gerilim giderek yükselirken Azerbaycan tarafında ise bayram var. Rus analistin yayınladığı tank görüntüsü büyük ses getirdi.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 14:59
Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan Ağdam'dan çekilirken, zafer kazanan Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle bölgeye girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uluslararası medya Azerbaycan tanklarının Ağdam'a ilerleyişini canlı yayınlarla verdi, böylece 27 yıllık işgal resmen sona ermiş oldu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ise yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla Ağdam'ın kurtarılmasını kutladı, bazıları Ermenistan'a göndermelerde bulanan pankartlar taşıdı.
Ağdam'a giden yolların mayınlardan temizlendiğini bildiren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kentin simgesi Cuma Camii'ne bayrak çekildiğini açıkladı.
Associated Press (AP) haber ajansının Cuma akşamı servis ettiği fotoğraflar, Ağdam'ı terk eden sivillerden bazılarının Ermenistan yetkilileri tarafından Ağdere'deki bir okula yerleştirildiğini gösteriyor.