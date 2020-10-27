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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı: Üzerinden bin yıl geçti… Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı: Üzerinden bin yıl geçti…
Birkan Sokullu ve sevgili Eda Gürkaynak, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Aslı Enver'le bir alışveriş merkezinde karşılaştıkları ve selamlaşmadıkları iddialarına yanıt veren Sokullu, gazetecilere sert çıktı.
Giriş Tarihi: 27.10.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 09:22
Birkan Sokullu, önceki akşam bir süredir aşk yaşadığı Eda Gürkaynak ile objektiflere yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Sokullu'ya, bir alışveriş merkezinin otoparkında eski eşi Aslı Enver ile karşılaştığı ve selamlaşmadığı yönünde çıkan haberler soruldu.
Yakışıklı oyuncu, bu iddialara "Arkadaşlar ben o alışveriş merkezine yedi yıldır gitmiyorum. Çıkan haberler doğru değildir. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu giden bir ilişkim var. Üstümden bin yıl geçmiş bir konuyu konuşmanın bir anlamı yok." şeklinde yanıt verdi.
Ardından başka bir mekana giriş yapan ikiliye dostları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk de eşlik etti.
Üç yıllık evlilikleri 2015'te biten Aslı Enver ve Birkan Sokullu'nun geçtiğimiz günlerde İstinyePark AVM'nin otoparkında karşılaştığı ancak birbirlerini görmezden geldikleri iddia edilmişti.