Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı: Üzerinden bin yıl geçti…

Yakışıklı oyuncu, bu iddialara "Arkadaşlar ben o alışveriş merkezine yedi yıldır gitmiyorum. Çıkan haberler doğru değildir. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu giden bir ilişkim var. Üstümden bin yıl geçmiş bir konuyu konuşmanın bir anlamı yok." şeklinde yanıt verdi.

