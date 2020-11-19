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Son dakika: Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkanı ile bir araya geldi. Afganistan'daki son durum ve gelişmelerin ele alındığı görüşmede Akar, 'nin Afganistan'daki barış çabalarına destek verdiğini kaydetti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşmede, Afganistan'daki son durum ve gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'daki barış çabalarına verdiği desteğin altını çizerek, Afganistan'a bundan sonra da katkı verilmeye devam edileceğini belirtti.

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