14 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Son dakika: Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ile bir araya geldi. 'da gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiği, Türkiye'nin amacının toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğu, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği, Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA