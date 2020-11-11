11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli , Rus mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 'daki ve 'deki son gelişmeler ele alındı.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ'da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye'deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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