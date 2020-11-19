Son dakika: Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Rasim Sayın ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı diledi.
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Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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