12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Karşı durmaya devam edeceğiz

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Karşı durmaya devam edeceğiz

Son dakika haberi...Akar: "Türkiye'yi 'nde karasularına ve 'de körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Karşı durmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz." açıklamasında bulundu. 5 Temmuz'dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 23 Ekim 2020 itibariyle 95 bin 911 personel temin edilmiştir" dedi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan S-400 mesajı SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN S-400 MESAJI

TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN PERSONEL SAYISI
Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir."

S-400 MESAJI: AYNI ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR
Akar:"Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. (S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi)Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz."

"TÜRKİYE F-35 PROGRAMININ SADECE BİR MÜŞTERİSİ DEĞİL AYNI ZAMANDA ORTAĞIDIR"
Akar: Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinini güvenliği ABD için olduğu kladar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda S400 ve F35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır.

Operasyon bölgelerinde kara, deniz ve havada, tüm birliklerde faaliyetler salgından etkilenmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor .Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik provokatif girişimler, uygulamalar, yapılan sorumsuz açıklamalar gerginliği tırmandırmaktadır

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR RUS MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA