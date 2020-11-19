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Bitlis'te PKK'ya ağır darbe: Toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, ilçesi Anadere köyü kırsalında, terör örgütü 'ya ait, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Bitlis'te PKK'ya ağır darbe: Toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında, Anadere köyü kırsalında arama yapıldı. Aramalarda toprağa gömülü 1 uzun namlulu silah, 3 bin 450 fişek, 24 pil, 1 akü, 8 çift siyah renkli mes, 2 kilo kına ve 6 kutu ağda ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.

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