ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

Son dakika... KPSS Ortaöğretim sınavı ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlıklar tamamlandı. Adaylar sınav gününü heyecanla beklerken, artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle sınavın iptal olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den yanıt bulabilirsiniz. Peki, KPSS sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ertelenmedi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.