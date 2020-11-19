ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
Son dakika... KPSS sınavı ertelendi mi? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin ortaöğretim oturumuna başvuru yapan vatandaşlar sınav için hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından sınavın iptal olup olmadığı araştırılıyor. Peki, KPSS sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
Son dakika... KPSS Ortaöğretim sınavı ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlıklar tamamlandı. Adaylar sınav gününü heyecanla beklerken, artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle sınavın iptal olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den yanıt bulabilirsiniz. Peki, KPSS sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ertelenmedi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
SINAVA YANIMDA REFAKATÇİ GELEBİLİR Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:
"ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamalardan muaf olacak."
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.
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