Jandarmadan nefes kesen operasyon! 'King' lakaplı organize uyuşturucu çetesi çökertildi

NARKOTİK KÖPEĞİ "VADİ" TEK TEK BULDU

Narkotik Köpeği 'Vadi'yle birlikte Organize Suç örgütünün kullandığı Kartal ve Pendik'teki evlerde arama yapan Jandarma ekipleri; yatağın bazasına, koltuğun altına hatta valizlerin içine gizlenmiş halde 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi, 17 kilogram kokain, 47 kilogram marihuana, 89 bin adet extacy hap, bin 500 adet satışa hazır hale getirilmiş "fişek" diye tabir edilen marihuana, 1 adet kokaini kalıp haline getirmekte kullanılan profesyonel pres makinesi ve kendi sözde markasını "KİNG" belirten kalıp, 4 adet hassas terazi ile 1 adet uyuşturucu dağıtımında kullanılan lüks araç ele geçirildi.