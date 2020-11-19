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Jandarmadan nefes kesen operasyon! 'King' lakaplı organize uyuşturucu çetesi çökertildi

ekipleri yurt dışından yasa dışı yollarla ’ye getirdikleri maddelerin torbacılara dağıtan çeteye operasyon düzenledi. Nefes kesen operasyon anı kameralara yansırken, yapılan aramalarda kalaşnikof, çok sayıda mermi, 17 kilogram kokain, 47 kilogram marihuana, 89 bin adet extacy hap ve bin 500 adette satışa hazır marihuana ele geçirildi. “” lakaplı çete lideri ve 4 şüpheli gözaltına alınırken, çetenin uyuşturucuların üzerine “king” kalıbını bastıkları öğrenildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Jandarmadan nefes kesen operasyon! 'King' lakaplı organize uyuşturucu çetesi çökertildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele (KOM) ekipleri E.S. liderliğindeki şahısların yurt dışından temin ettikleri maddeleri yasa dışı yollarla 'a getirdikleri ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacaklarının bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları E.S.'nin bağlantılı olduğu şahısları, kullandığı mekânları ve araçları tek tek belirledi.

Jandarmadan nefes kesen operasyon! 'King' lakaplı organize uyuşturucu çetesi çökertildi JANDARMADAN NEFES KESEN OPERASYON! 'KİNG' LAKAPLI ORGANİZE UYUŞTURUCU ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

FARKLI SEMTLERDE EV KİRALAMIŞLAR
Jandarma ekipleri E.S. liderliğindeki organize suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve sevkiyatlarda kullandıkları araçları yakın takibe aldı. Farklı semtlerde kiraladıkları adreslere çeşitli zamanlarda uğradıklarını, bu adresleri uyuşturucuyu maddeyi depolamak ve dağıtmak için kullandıklarını tespit etti. Ardından eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ "VADİ" TEK TEK BULDU
Narkotik Köpeği 'Vadi'yle birlikte Organize Suç örgütünün kullandığı ve Pendik'teki evlerde arama yapan Jandarma ekipleri; yatağın bazasına, koltuğun altına hatta valizlerin içine gizlenmiş halde 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi, 17 kilogram kokain, 47 kilogram marihuana, 89 bin adet extacy hap, bin 500 adet satışa hazır hale getirilmiş "fişek" diye tabir edilen marihuana, 1 adet kokaini kalıp haline getirmekte kullanılan profesyonel pres makinesi ve kendi sözde markasını "KİNG" belirten kalıp, 4 adet hassas terazi ile 1 adet uyuşturucu dağıtımında kullanılan lüks araç ele geçirildi.

KRAL LAKAPLI ÇETE LİDERİ VE ADAMLARI YAKALANDI
Organize Suç Örgütünün "" lakaplı lideri E.S ile birlikte örgüt üyeleri K.O., D.M., A.M. ve T.S., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Jandarma ekiplerince örgütün dağıtım yaptığı şahıslara yönelik derinlemesine çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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