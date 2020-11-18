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Son dakika | MSB açıkladı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 /'li terörist etkisiz hale getirildi."

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Son dakika | MSB açıkladı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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