Son dakika | MSB açıkladı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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