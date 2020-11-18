18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul’da eş zamanlı PKK operasyonu!

Son dakika: İstanbul’da eş zamanlı PKK operasyonu!

Son dakika haberine göre; 'da , 'ne () bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü 'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2020
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da eş zamanlı PKK operasyonu!

Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

, 'ne () bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de terör örgütü 'ya yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 8'i göz altına alınarak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA