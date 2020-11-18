FETÖ'nün "paralel" Ergenekon kasası! Gizli belgeleri ve devlet sırlarını kendi kasalarında saklamışlar





* Ç: Mahkeme başkanı olarak ilk başladığınızda, Ergenekon davasına ilk birkaç ay içerisinde Ergenekon diye bir örgüt var mı diye MİT'e ve Genelkurmay'a sorular sorulmuş ve oradan cevaplar alınmış, bunların da kasalara konulduğu söylenmiş ve hatta birinde havaleniz var. Ben onu bir dilekçemde fotokopisini şeye eklemiştim. Onları sakladığınız yer neresi onu merak etmiştim. Yani bu bizim suçlanma sebebimiz. Diyorlar ki '2008 yılında gelen evrakı niye 2012 yılına kadar sakladınız.' Biz de diyoruz ki 'devlet sırrıydı bunlar, o kasanın içinde duruyordu. Mahkeme başkanından sonra biz bunları açtık.