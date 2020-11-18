18 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları! Onlarca yakalama kararı var

Son dakika haberine göre; 'nün mahrem yapılanmasına soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. 48 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Son dakika: Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları! Onlarca yakalama kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Kasım'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan Ankara'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda da 89 şüpheliden 70'inin yakalandığı bildirildi.

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