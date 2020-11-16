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Edirne'de doktor ve eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre... 'de aralarında doktor ve eski hakimlerin de bulunduğu 7  şüphelisi 'a kaçarken yakalandı. Şüpheliler, ifade işlemleri için götürüldü.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Edirne'de doktor ve eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri meslekten ihraç edilmiş hakimler A.A.K, V.Ş.G, doktor H.A. ve S.A ile öğretmenler M.K, M.G. ve A.T'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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