Türkiye Değişim Hareketi için harekete geçti! İşte Mustafa Sarıgül'ün A takımı

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den, hem TDH'den hem de iş dünyasından tanınan isimler var. Türkiye Değişim Hareketi İl Başkanlığını da yapmış olan Mehmet Ali Oğuş, Mustafa Sarıgül'ün yeni döneminde de yanında olacak.