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Türkiye Değişim Hareketi için harekete geçti! İşte Mustafa Sarıgül'ün A takımı

Son dakika haberi: ’ün başlattığı (), ilk toplantısını ’da gerçekleştiriyor. Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu, Türkiye Değişim Hareketi’nin ’nun listesi ortaya çıktı. Sarıgül’ün kadrosunda hem ’den, hem TDH’den hem de iş dünyasından tanınan isimler var.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Türkiye Değişim Hareketi için harekete geçti! İşte Mustafa Sarıgül'ün A takımı

'den ayrılarak parti için düğmeye basan , sahalara iniyor. Mustafa Sarıgül'ün başlattığı (), ilk toplantısını 'da gerçekleştiriyor. Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu, Türkiye Değişim Hareketi'nin 'nun listesine ulaşıldı.

40 KİŞİ VAR
Yıllar önce başlattığı fakat parti haline getirmediği Türkiye Değişim Hareketi, siyasete yeniden adımını attı. Sarıgül'ün kurduğu hareket, saat 10.00'da Ankara'da Marriot Otel'de 40 kişiden oluşacak kurucular kurulu toplanacak.

Kurucular Kurulu'nun 40 kişi olacağı kaydedilirken TDH'nin İstanbul İl Başkanı'nın Yusuf Polat, Ankara İl Başkanı'nın Deniz Kaya ve İzmir İl Başkanı'nın ise Akif Akar olacağı ifade edildi. TDH'nin genel sekreterliğini, CHP eski milletvekili üstlenecek.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR
Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den, hem TDH'den hem de iş dünyasından tanınan isimler var. Türkiye Değişim Hareketi İl Başkanlığını da yapmış olan Mehmet Ali Oğuş, Mustafa Sarıgül'ün yeni döneminde de yanında olacak.

TDH eski İl Başkanı İş adamı Coşkun Ağaryılmaz Sarıgül'ün listesinde yer aldı. Cemiyet hayatının önemli isimlerinden ve Sarıgül'ün yardımcılığını da yapmış olan Monik İpekel yeni partide de var olacak.

CHP'den ilk ayrıldığı dönemde yanında olan ve parti içinde çok tartışılan isimlerden 22. dönem CHP Milletvekili Hasan Aydın da Mustafa Sarıgül ile için kolları sıvayanlardan.

Türkiye'nin yakından tanıdığı iş insanlarından Coşkunar Yılmaz, Edip Oruç, Zeynel Abidin Aktay ve Şaban Gürbüz, Sarıgül'ün yanında yer aldı.

Amerika'da yaşayan iş insanı Teoman Mutlu ve turizm sektörünün önemli isimlerinden Ayhan Gedikli ve Sertaç Güngör de öncüleri arasında yer alacak.

Daha önce Şoförler Cemiyeti Başkanlığı yapan, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Erol Korkut ve eski müsteşar , tecrübelerini Türkiye Değişim Hareketi'ne aktaracak.

Sarıgül'ün kurmuş olduğu hareketin kurucular kurulundaki diğer isimler şu şekilde: "Akademisyen Oğuz Fidan, ekonomist Aziz Hatip Ağaoğlu, avukat Serdar İplikçioğlu, öğretmen Şefika Keskin"

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