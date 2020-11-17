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Son dakika: Tüm Türkiye'yi aydınlatacak! Bakan Dönmez müjdeyi verdi: 2023'de devreye alınacak

Son dakika haberi... ve NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm 'yi aydınlatacak.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: Tüm Türkiye'yi aydınlatacak! Bakan Dönmez müjdeyi verdi: 2023'de devreye alınacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi.

ve 'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak." ifadeleri kullanıldı.

'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

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