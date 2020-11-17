17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye Değişim Hareketi için harekete geçti! İşte Mustafa Sarıgül'ün A takımı

Türkiye Değişim Hareketi için harekete geçti! İşte Mustafa Sarıgül'ün A takımı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2020 11:08
Güncelleme:17.11.2020 11:11
Son dakika haberi: Mustafa Sarıgül’ün başlattığı Türkiye Değişim Hareketi (TDH), ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştiriyor. Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu, Türkiye Değişim Hareketi’nin Kurucular Kurulu’nun listesi ortaya çıktı. Sarıgül’ün kadrosunda hem CHP’den, hem TDH’den hem de iş dünyasından tanınan isimler var.

CHP'den ayrılarak parti için düğmeye basan Mustafa Sarıgül, sahalara iniyor. Mustafa Sarıgül'ün başlattığı Türkiye Değişim Hareketi (TDH), ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor. Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu, Türkiye Değişim Hareketi'nin Kurucular Kurulu'nun listesine ulaşıldı.

40 KİŞİ VAR
Yıllar önce başlattığı fakat parti haline getirmediği Türkiye Değişim Hareketi, siyasete yeniden adımını attı. Sarıgül'ün kurduğu hareket, saat 10.00'da Ankara'da Marriot Otel'de 40 kişiden oluşacak kurucular kurulu toplanacak.

Kurucular Kurulu'nun 40 kişi olacağı kaydedilirken TDH'nin İstanbul İl Başkanı'nın Yusuf Polat, Ankara İl Başkanı'nın Deniz Kaya ve İzmir İl Başkanı'nın ise Akif Akar olacağı ifade edildi. TDH'nin genel sekreterliğini, CHP eski milletvekili Hasan Aydın üstlenecek.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR
Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den, hem TDH'den hem de iş dünyasından tanınan isimler var. Türkiye Değişim Hareketi İl Başkanlığını da yapmış olan Mehmet Ali Oğuş, Mustafa Sarıgül'ün yeni döneminde de yanında olacak.

TDH Kocaeli eski İl Başkanı İş adamı Coşkun Ağaryılmaz Sarıgül'ün listesinde yer aldı. Cemiyet hayatının önemli isimlerinden ve Sarıgül'ün yardımcılığını da yapmış olan Monik İpekel yeni partide de var olacak.

CHP'den ilk ayrıldığı dönemde yanında olan ve parti içinde çok tartışılan isimlerden 22. dönem CHP Milletvekili Hasan Aydın da Mustafa Sarıgül ile yeni parti için kolları sıvayanlardan.

Türkiye'nin yakından tanıdığı iş insanlarından Coşkunar Yılmaz, Edip Oruç, Zeynel Abidin Aktay ve Şaban Gürbüz, Sarıgül'ün yanında yer aldı.

Amerika'da yaşayan iş insanı Teoman Mutlu ve turizm sektörünün önemli isimlerinden Ayhan Gedikli ve Sertaç Güngör de değişim hareketinin öncüleri arasında yer alacak.

Daha önce Şoförler Cemiyeti Başkanlığı yapan, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Erol Korkut ve eski müsteşar Sabri Erbakan, tecrübelerini Türkiye Değişim Hareketi'ne aktaracak.

Sarıgül'ün kurmuş olduğu hareketin kurucular kurulundaki diğer isimler şu şekilde: "Akademisyen Oğuz Fidan, ekonomist Aziz Hatip Ağaoğlu, avukat Serdar İplikçioğlu, öğretmen Şefika Keskin"

İşte Mustafa Sarıgül'ün A takımı
İşte Mustafa Sarıgül'ün A takımı
Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?
Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?
Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?
Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?
Türk askeri Azerbaycan'a gidiyor
Türk askeri Azerbaycan'a gidiyor
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama
Özdağ'dan 'anayasa çalışması' açıklaması!
Özdağ'dan 'anayasa çalışması' açıklaması!
Ümit Özdağ'dan ihraç açıklaması!
Ümit Özdağ'dan ihraç açıklaması!
Terörist bombayı böyle kamufle etti!
Terörist bombayı böyle kamufle etti!
ABD Dışişleri Bakanı İstanbul'da
ABD Dışişleri Bakanı İstanbul'da
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıklandı
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıklandı
PKK'dan büyük kopuş!
PKK'dan büyük kopuş!
CHP'de ihraç talebi! Disipline sevk edildi
CHP'de ihraç talebi! Disipline sevk edildi
Daha Fazla Video Göster