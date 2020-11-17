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Son dakika: İşte 'Vaniköy Cami' yangının sebebi! İtfaiye raporu açıklandı

yangınında itfaiyenin raporu açıklandı. Raporda, ''Elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitelerinin bulunduğu bölgede (minareye yakın bölge) ahşapların arasından geçen çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla başlangıcı meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği tespit edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: İşte 'Vaniköy Cami' yangının sebebi! İtfaiye raporu açıklandı

Vaniköy Camii yangınında itfaiyenin raporu açıklandı. Raporda, ''Elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitelerinin bulunduğu bölgede (minareye yakın bölge) ahşapların arasından geçen çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği tespit edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.


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