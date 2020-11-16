Vaniköy Camisi'nin imamı Mustafa Coşkun ifadesinde, yaklaşık 6,5 yıldır Vaniköy Camisi'nde imamlık yaptığını belirterek, şunları anlattı:

"Camiye bitişik lojmanda ikamet ediyorum. Lojmanın altında da caminin bayanlar bölümü vardır. Caminin yedek anahtarı karşımızda bulunan yalının güvenliğinde bulunmaktadır. Ben cumartesi akşamı Şile'ye gitmiştim. Pazar günü saat 11.00 sıralarında eşim beni aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Ben de yalının güvenlik görevlisini arayarak yalının teknisyeninin kontrol etmesini istedim. Sonrasında arayarak sorduğumda sıkıntı olmadığını, tedbir amaçlı caminin bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söylediler. Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Apar topar camiye gittim. Yangından dolayı cami kullanılamaz hale gelmişti. Bütün eşyalar evimle beraber kullanılamaz haldedir. Evde ısıtma sistemi yoktur. Bizden önceki kalanlar soba ile ısınıyorlarmış. Caminin tamamı kadınlar bölümü de dahil yerden elektrikli ısıtmadır. Yangının bayanlar bölümündeki yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Ben bu yerden ısıtma sistemini bu camide göreve başladıktan sonra ilk kez 5-6 gün önce deneme amaçlı yaktım. Yaktığımda herhangi bir koku veya sıkıntı yoktu."