17 Kasım korona tablosu: Bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamaları
Son dakika... Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Bugün bazı kısıtlamaların gelmesi beklenirken, bugünkü korona tablosu araştırılmaya başlandı. test, hasta, vefat, iyileşen hasta, hastalarda zatürre oranı, yatak doluluk oranı, erişkin yoğun bakım doluluk oranı gibi bilgileri gösteren korona tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayımlanıyor. Peki, bugünkü va sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 17 Kasım korona tablosu açıklandı mı? İşte son durum...
Son dakika... 17 Kasım korona tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından her gün duyurulan korona tablosunun bugünkü verileri araştırılmaya başlandı. Son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler yeniden alınmaya başlandı. Bakan Koca, ağır hasta sayısında artış olduğunu dile getirerek, tedbirlere uyulması yönünde vatandaşları bir kez daha uyardı. Peki, bugünkü va sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 17 Kasım korona tablosu açıklandı mı? İşte haberin detayları...
17 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Kasım Salı korona tablosu henüz açıklanmadı. Bugünkü korona tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Yeni veriler açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Güncel verilere göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi.
Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986'ya ulaştı. Hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610, aktif hasta sayısı 49 bin 618 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:
"Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.
Bakan Koca, "(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
"KORNAVİRÜS SALGINININ YÜKSELİŞİ EĞİTİMİ ZORA SOKUYOR"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Kovid-19 salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiği uyarısında bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile genel menajer Mustafa Aztopal'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmalar, kulüpteki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
İSTANBUL'DA KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE 20 MİLYON 509 BİN 262 LİRA CEZA KESİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.
Vali Yerlikaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.
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