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350 yıllık Vaniköy Camii'nde yangın! Son hali böyle görüntülendi...

Üsküdar'da bulunan tarihi 'de dün çıkmıştı. Yanarak kullanılmaz hale gelen caminin yangından sonraki durumu havadan görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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350 yıllık Vaniköy Camii'nde yangın! Son hali böyle görüntülendi...

Geçtiğimiz gün çatısında çıkan alevlere teslim olmuştu. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami kullanılmaz hale geldi.

350 yıllık Vaniköy Camii'nde yangın! Son hali böyle görüntülendi... 350 YILLIK VANİKÖY CAMİİ'NDE YANGIN! SON HALİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ...

Caminin son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VANİKÖY CAMİİ MESAJI

Başkan , tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerine yer verdi.

TARİHİ VANİKÖY CAMİSİ

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te yapıldı.

Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.

Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii ile ilgili paylaşım BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VANİKÖY CAMİİ İLE İLGİLİ PAYLAŞIM
Son dakika: İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın! Ekipler sevk edildi SON DAKİKA: İSTANBUL'DAKİ TARİHİ VANİKÖY CAMİİ'NDE YANGIN! EKİPLER SEVK EDİLDİ

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