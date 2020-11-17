FETÖ'nün esnaf sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Okkalı ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Okkalı, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Okkalı, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu savunan Okkalı, beraatini isterken, avukatı da savunma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Okkalı'yı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianamede, Okkalı'nın uzun süre örgüt dershanelerinde görev yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesap hareketinin bulunduğu belirtildi. İddianamedeki tanık beyanına göre sanık Halil Okkalı, "esnaf sorumlusu" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunuyordu.

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