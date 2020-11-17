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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Kasım 2020 Salı

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük vaka sayısını açıkladı. , 'a ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk." ifadelerini kullandı. İşte 17 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Kasım 2020 Salı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 17 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

TEBDİRLERE UYMAK HEPİMİZ İÇİN BİR ZORUNLULUK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 16 Kasım 2020 Pazartesi. SON DAKİKA HABERİ | SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 16 KASIM 2020 PAZARTESİ.

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