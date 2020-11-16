Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Fuzuli’ye ilk ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes anlaşmasının ardından Dağlık Karabağ'daki bir cephe hattını ziyaret etti. Aliyev, bölge halkı tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ sevinci devam ediyor. Cephe hattına giden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yoğun ilgiye muhatap oldu.

İlham Aliyev, Ermenistan'la çatışmaların yaşandığı cephe bölgesini ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üniforma giyen Aliyev'in Fuzuli ilinin yerleşim birimlerinden birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görüldü.

Azerbaycanlılar, bölgeye gelen Aliyev'in aracının önünü kesti. Kendisine sevinç gösterisinde bulundu. Aliyev de halkın coşkusunu karşılıksız bırakmadı.

Aracından inerek halkı selamladı. "Karabağ", "İlham" diye slogan atan vatandaşlar, bir taraftan da o anları telefonlarının kameralarına kaydetti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)