Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artmasının endişe verici ve üzücü olduğunu belirtti. Çelik, "Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları. Tedbirlere lütfen uyalım." diyerek uyarıda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Korona hasta ve vefat sayılarının artması çok endişe verici ve çok üzücü. Tek tek her birimizin alacağı tedbir, topyekun mücadelenin en önemli halkası. Alınmayan tedbir en zayıf halka oluyor. Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları. Tedbirlere lütfen uyalım" dedi.
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