Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Korona hasta ve vefat sayılarının artması çok endişe verici ve çok üzücü. Tek tek her birimizin alacağı tedbir, topyekun mücadelenin en önemli halkası. Alınmayan tedbir en zayıf halka oluyor. Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları. Tedbirlere lütfen uyalım" dedi.

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