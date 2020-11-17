Diğer ekiplerin de üstten çalıştığını ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Bir kişinin orada olması gerekiyordu, o görev de bana düştü. Yaklaşık 2,5 saat İdil'in yanında kalarak ona beraber çıkacağımızı söyledim ve onu sağ salim çıkardık. Kardeşini kurtaramadığımız için üzgünüm. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. İdil bana enkazın altında hangi günde olduğumuzu sormuştu. Ben de pazar günü olduğunu söylemiştim. Bana, pazartesi günü okulunun başlayacağını söylemişti. İdil'i kurtardıktan sonra baş aşağı çok durduğum için çıkınca hafif bir baygınlık geçirdim, arkadaşlarım sağ olsun ambulansa götürdüler. İdil'in yakınlarıyla da orada görüştük, inşallah ilerleyen günlerde yine görüşürüz. Balıkesir İtfaiyesi olarak bir cana yardım etmek ve onu bulunduğu yerden sağ salim çıkarabilmek hepimiz için mutlu bir an oldu."