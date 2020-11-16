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Son dakika: Mardin'de PKK'nın bombacıları yakalandı! Suikast hazırlığındaydılar

Son dakika haberine göre Yasa dışı yollarla 'ye girmeye çalışırken yakalanan uyruklu 2 kişinin üzerinden, powerbank içine gizlenmiş patlamaya hazır bomba düzeneği çıktı. Düzeneğin, devletin üst düzey yöneticilerine yapmak için getirildiği öğrenildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Son dakika: Mardin'de PKK'nın bombacıları yakalandı! Suikast hazırlığındaydılar

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı yollarla Türkiye'ye girerken yakalanan Suriye uyruklu H.A.S. ve R.A.S isimli şahısların yanlarında getirdikleri powerbankların kontrolünde patlamaya hazır bomba düzeneği olduğu tespit edildi.

İki adet powerbankın içinde toplam 400 gram kimyasal patlayıcı madde, 6 adet fünye, 2 adet pil ele geçirildi.

Mardinde PKKnın bombacıları yakalandı! Suikast hazırlığındaydılar MARDİN'DE PKK'NIN BOMBACILARI YAKALANDI! SUİKAST HAZIRLIĞINDAYDILAR

AMAÇLARI HUZUR BOZMAK VE ÜST DÜZEY SUİKASTTI
H.A.S ile yapılan sorguda, N.E. ve F.E. isimli iki kişinin sınır hattında kendilerini karşılayacağını belirtmesi üzerine adı geçen şüpheliler de sınır hattında yakalanarak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Patlayıcı maddenin terör örgütü tarafından ülkedeki huzur ortamını bozmak ve devletin üst düzey yöneticilerine suikast yapmak için getirildiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Olayla ilgili gözaltında bulunan H.A.S. isimli şahsın Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, R.A.S isimli şahsın ise Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Diğer gözaltına bulunan N.E. ve F.E. isimli şahısların çıkarıldığı mahkemece Yurtdışına Çıkma Yasağı ve Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

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