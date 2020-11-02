Bakanlık açıkladı! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CDJCc8ZR7w — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2020

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan, Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.