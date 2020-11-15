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Son dakika haberi | Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgesinde terör örgütüne büyük şok!
Son dakika... MSB, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
Bakanlık mesajında "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" mesajı da yer aldı.
Türkiye insanlığın düşmanı olan terör örgütleri ve destekçilerine fırsat vermiyor.
MSB'den yapılan "Geçit vermeyeceğiz" başlıklı son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Bakanlık mesajında "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" mesajı da yer aldı.
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