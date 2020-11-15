Sağlık Bakanı Fahrettin Koca KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu

Tüm dünyanın tek bir gündeme odaklandığını belirten Koca, Kovid-19 pandemisinin hala hız kesmeden can almaya devam ettiğini, birçok ülkenin hastane, yoğun bakım, yetişmiş sağlık insan gücü ve teknik altyapı açısından sıkıntıya düşmüş durumda olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, "Dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Güçlü bir sağlık sisteminin toplumlar için ne kadar hayati olduğunu, tüm dünyanın bizzat tecrübe ettiği bir dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.