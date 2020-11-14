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Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta! Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlayacak

'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', 'de gerçekleştirilecek sondaj faaliyeti için 'a ulaştı. 'nda kule montajı yapılacak 'Kanuni' ile ilk sondaj faaliyetine ' Gaz Sahası'nda başlanacak.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta! Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlayacak

'Kanuni' sondaj gemisi, İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprüleri altından geçebilmesi için kule söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Karadeniz'e uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı uğurlama töreniyle Karadeniz'e yola çıkan 'Kanuni', Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı.



Sondaj gemisi, kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri için liman girişinde demirlendi. 'Kanuni' sondaj gemisi ile çalışmaların tamamlanmasının ardından 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlanması hedefleniyor.

11 BİN 400 METRE SONDAJ KAPASİTESİ
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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