Kanuni Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti! Vatandaşlar alkışlarla uğurladı

2020 YILINDA DÜNYADA DENİZLERDE YAPILAN EN BÜYÜK KEŞİF

Mersin Taşucu Limanı'ndan İstanbul'a gelen Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğalgaz ve petrol aramaları için bugün İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı. Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Törende konuşan Dönmez, "İlk keşiften sonra omuzlarımızdaki yük daha da arttı. İnandık, azmettik ve gecemizi gündüzümüze katarak başardık. Yaklaşık 1 ay sonra 85 milyar metreküplük ilave rezervle toplamda 405 milyar metreküpe ulaşarak Tuna-1 kuyusundaki ilk sondajımızı tamamladık. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarı 16,8 milyar metreküp. Tuna-1 kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek bir sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz. Tuna-1 kuyusu tamamını milli imkanlarla yaptığımız ilk derin deniz keşfimizdi. 2020 yılında dünyada denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçti. Şimdi sıra bu gazı milletimizle buluşturmaya geldi. Söz verdiğimiz gibi gazı 2023'te milletimizin kullanımına sunmak için üretime ilişkin bütün plan ve çalışmalarımızı hazırladık. En kısa zamanda 'Bismillah' deyip başlayacağız. Fatih, Tuna-1'in ardından 31 Ekim itibariyle Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Kuyuda şu an itibariyle 2600 metreye kadar indik" dedi.