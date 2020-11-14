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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

’nin () 37. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'da bulunan Çavuşoğlu, KKTC ile görüşme gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 14.11.2020
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere dün Lefkoşa'ya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.



Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık. Milli davamızda söylem ve eylem birliğimiz sarsılmazdır" ifadelerini kullandı.

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