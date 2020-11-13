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Başkan Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, bugün Karadeniz'e gidiyor. Gemi, Filyos Limanı'ndaki bakım çalışmalarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlamak üzere yola çıktı. Başkan Erdoğan helikopterle, Türkiye için kritik bir sorumluluk üstlenen Kanuni Sondaj Gemisi'nin üstünden geçti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 12:24
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Başkan Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti

Başkan Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak helikopter pistine geçti.

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Başkan Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti

Başkan Erdoğan'ın helikopteri Tekirdağ'daki program için buradan hareket etti.

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Başkan Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti

Erdoğan, Tekirdağ'a giderken Karadeniz'e hareket için Haydarpaşa açıklarında bulunan Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti.

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Başkan Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti
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Başkan Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti

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