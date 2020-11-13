Başkan Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, bugün Karadeniz'e gidiyor. Gemi, Filyos Limanı'ndaki bakım çalışmalarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlamak üzere yola çıktı. Başkan Erdoğan helikopterle, Türkiye için kritik bir sorumluluk üstlenen Kanuni Sondaj Gemisi'nin üstünden geçti.



