Ekrem Kızıltaş: Ahmet Kekeç kendisinden ailesinden çok bu millet için çalıştı

Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Kekeç'in arkadaşı olan yazar Ekrem Kızıltaş bu acı haberler ilgili A Haber canlı yayınında konuştu. "Ahmet Kekeç kardeşimiz uzun bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu" diyen Kızıltaş, "Kovid-19 ile karşılaşması büyük bir talihsizlik oldu. Birkaç gündür solunum cihazına bağlı olduğu haberini almıştık oğlundan, hastalıkta galip çıkmasını bekliyorduk ama olmadı. Ahmet, 40 yıla yakındır tanıdığım bir isimdi. Kötü haberi aldık çok üzgün. Takdir Allah'ın... Hepimizin başı sağolsun, kendinden ailesinden çok bu ülke, millet, vatan için savaşan çalışan ve kavga eden bir isimdi. Kaleminin gücüyle bu zaman kadar çok ciddi çalışmalar ortaya koydu. Gönül isterdi ki daha uzun yıllar birlikte olalım, takdir buymuş, takdir Cenab-ı Hak'tan olunca sözümüz yok, gani gani Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.