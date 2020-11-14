Kurtuluş Tayiz Ahmet Kekeç'i anlattı: Onu diğer gazetecilerinden ayıran en önemli özelliği...

Gazeteci Kurtuluş Tayiz, 59 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç ile ilgili anısını anlattı. Tayiz, "Pandemi başlayana kadar Ahmet abiyle birlikte program yapıyordu. Tanıdığımız gazeteciler arasında en samimi, en içten, en doğal ama çok sağlam bir muhakemeye sahip olan, fikr-i takibi çok yüksek ve onu diğer gazetecilerden ayırt eden en önemli özelliği ise edebiyatçı yönüydü. İnanamıyorum kaybettiğimize ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.

Gazeteci Kurtuluş Tayiz, 59 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç ile ilgili anısını anlattı. Tayiz, "Pandemi başlayana kadar Ahmet abiyle birlikte program yapıyordu. Tanıdığımız gazeteciler arasında en samimi, en içten, en doğal ama çok sağlam bir muhakemeye sahip olan, fikr-i takibi çok yüksek ve onu diğer gazetecilerden ayırt eden en önemli özelliği ise edebiyatçı yönüydü. İnanamıyorum kaybettiğimize ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.